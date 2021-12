Vous vous développez à l'export ? Alors participez aux Trophées de l'International pour gagner des prestations d'accompagnement international d'une valeur globale de 20 000 euros !

Dans le cadre du Forum International 2014, les Trophées de l'International récompenseront trois entreprises seine-et-marnaises pour leur performance à l'international.

Téléchargez le dossier de candidature et règlement.

Ces trois succès seront répartis dans les deux catégories suivantes :

Primo Exportateur : entreprise ayant réussi ou engagé une démarche exemplaire pour se développer à l’international, depuis au moins 1 an.

: entreprise ayant réussi ou engagé une démarche exemplaire pour se développer à l’international, depuis au moins 1 an. Exportateur Confirmé : entreprise ayant des résultats probants et une forte progression à l’international depuis au moins 3 ans.

: entreprise ayant des résultats probants et une forte progression à l’international depuis au moins 3 ans. Prix coup de cœur du jury (dans l’une des deux catégories)

Primo Exportateur

Seine et Marne Développement : participation à un salon ou une mission export d’une valeur de 2 000 €

Coface : une invitation gratuite au colloque « Risque Pays Coface » - Janvier 2015

Europages : Pack Premium (multilingue - durée 12 mois) d’une valeur de 4 000 €

CIC Est : éclairage Marché = informations et/ou une première tendance sur un pays pour appréhender au mieux votre futur marché.

Exportateur confirmé

CCI Seine-et-Marne : participation à un salon ou une mission export d’une valeur de 2 000 €

Ubifrance : un communiqué de presse (1 pays/1 an), un communiqué de presse zone géographique

Europages : Pack Premium ( multilingue - durée 12 mois) d’une valeur de 4 000 €

CIC Est : éclairage Marché = informations et/ou une première tendance sur un pays pour appréhender au mieux votre futur marché.

Coups de cœur du jury dans l’une des catégories

Dachser : un bon de transport d’une valeur de 1 000 €

Europages : Pack Premium (multilingue - durée 12 mois) d’une valeur de 4 000 €

Alors tentez votre chance !

Les Trophées de l’International 2014 Seine-et-Marne seront remis lors du Forum International de Seine-et-Marne, le 27 novembre 2014 à Serris.

Une journée pour faire le plein d’informations, de rencontres et conseils auprès d’experts locaux (Coface, CCI Seine-et-Marne, Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Seine-et-Marne, Douane, Ubifrance...) et étrangers (CCI françaises à l’étranger, missions économiques…).