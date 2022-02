Trois start-up intègrent le Village by CA à Chessy

À l’heure de l’urgence climatique, les habitants affirment de plus en plus leurs envies : cohabitation avec la nature, mobilité douce, tiers lieux et circuits vertueux de recyclage. Construire une ville durable s’impose donc pour loger de façon décente et pérenne une population toujours grandissante. Les enjeux y sont divers : sécurité, bien-être, santé et préservation des ressources naturelles et de la biodiversité.

C’est dans cet esprit que les Villages by CA Brie Picardie et Nord ont organisé ce concours. L’objectif était de détecter des talents sensibles aux enjeux de la ville durable. Sept start-up sont finalement parvenues à franchir les différentes étapes et à convaincre un comité de sélection réuni dernièrement.

Ces jeunes poussent vont donc intégrer l’écosystème Village by CA, premier dispositif d‘accélérateurs en France. Elles vont également bénéficier de deux ans d’accompagnement personnalisé pour accélérer leur développement. Ce programme repose sur un solide écosystème d’acteurs économiques, de recherche et de formation (AgroParisTech, Disneyland Paris, IBM, Finovam, Junia, Seine-et-Marne Attractivité et Signify notamment).

© le Village by CA

À Chessy, le Village by CA Brie Picardie s’apprête à accueillir Ma Petite Maison Verte, Stooly et 1 km à pied. La première start-up installe des tiny houses écologiques et modulaires. Ces petites maisons sont construites en matériaux biosourcés par des travailleurs en situation de handicap. La deuxième jeune pousse crée du mobilier design (tabourets, chaises et lits) en carton alvéolé recyclable ultra résistant, pliable et dépliable en un instant. Cette solution permet une optimisation de l’espace dans les logements ou les bureaux. Enfin, 1 km à pied constitue une solution RH qui analyse les trajets domicile travail des salariés pour en optimiser les déplacements. Elle permet aussi de chiffrer le plan de mobilité de l’employeur et cherche également à valoriser des espaces de travail pour les salariés d’entreprises multisites.

Pour sa part, le Village by CA Nord de France, à Lille, va accueillir quatre jeunes entreprises : Azfalte (location de vélos électriques), Robeau manufacturing (lutte contre le gaspillage et les fuites d’eau), Ecoframe (infrastructures modulaires nées du recyclage de conteneurs maritimes) et Valoops. Cette dernière fabrique un matériau composite issu de la transformation de vêtements usagés et de déchets plastiques destinés à l’aménagement d’espaces extérieurs dans le BTP.