Trois Seine-et-Marnaises finalistes de la 9e édition des Créatrices d'avenir

Parmi elles se trouvent les femmes qui remporteront l'un des sept Trophées “Créatrices d'Avenir”, lors de la cérémonie de clôture qui se tiendra fin novembre. Leurs projets seront ainsi récompensés dans les catégories innovation, audace, savoir-faire, entreprise responsable et quartier. Rejoints par le trophée du public, et surtout celui de la Créatrice d'avenir 2019 récompensant l'entrepreneure la plus emblématique de l'année.

Parmi les 15 finalistes, trois sont Seine-et-Marnaises. Pour le trophée Innovation, Sophie Hombert pour Aglaé (Vaux-le-Pénil) a été retenue. Elle a élaboré un sérum nutritif et biodégradable qui permet aux plantes, lorsqu'elles sont exposées à une source de lumière noire, d'émettre de la lumière afin de pouvoir profiter de leur esthétisme de jour comme de nuit. Pour le trophée Audace, c'est Vanessa Delesderrier qui est nominée. Elle commercialise et distribue à Montry des systèmes de scellés et d'accessoires de sécurité à usage unique et voulus hautement qualitatifs. Enfin, le trophée Entreprise responsable pourrait revenir à Céline et Marion Crosnier pour Les Ciboulettes, un éco-lieu situé dans la gare SNCF de Chelles où l'on peut goûter et expérimenter des pratiques écologiques à travers des ateliers et de la restauration locale, 100 % bio à emporter. Rendez-vous le 27 novembre prochain à la préfecture de Paris et de l'Île-de-France pour connaître le verdict du jury.