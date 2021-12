Trois opérations de vaccination éphémères

La campagne vaccinale se poursuit dans le département avec la mise en place de trois nouveaux centres éphémères accessibles sans rendez-vous. Ces opérations auront lieu successivement à La Ferté-sous-Jouarre (gymnase des Picherettes, 12, chemin rural de la Rue du Lion au Four Blanc), les 5 et 6 novembre, à Guignes (salle des fêtes, place Charles-Denis Cadas) les 19 et 20 novembre et à Nandy (gymnase des 18 sous, espace Montand, 8, rue des 18 sous) les 26 et 27 novembre.