Trois nouvelles formations agricoles à la Bretonnière

Implanté à Chailly-en-Brie, à proximité de Coulommiers, il propose des formations en apprentissage en agriculture, horticulture et paysage en CAP, bac ou brevet professionnel. Trois nouveaux diplômes en alternance sont au programme de la rentrée 2018 – 2019 avec un emploi quasiment assuré à la clé...

Septembre 2018 va marquer la naissance de trois nouvelles formations en alternance de niveau bac : vente en produits de jardin, vente en produits alimentaires et agroéquipement. Ces formations ont pour objectif de répondre à un besoin fort du marché de l'emploi et plus particulièrement des acteurs du territoire. La chargée de recrutement de Leroy Merlin, l'un des partenaires de la Bretonnière en témoigne : « Nous cherchons des jeunes motivés, qui ont une passion pour le jardin et un relationnel facile ».

Des formations dans l'air du temps

Unique en Île-de-France dans la version apprentissage, le bac pro “vente en produits de jardin” a pour objectif de former des conseillers de vente polyvalents et capables de répondre aux demandes les plus pointues des clients. Végétaux, produits du jardin (engrais, phytosanitaire..), outils et équipement (motoculture, arrosage, etc.) ou aménagement (mobilier de jardin) n'auront plus de secrets pour eux.

De son côté, le bac pro “vente en produits alimentaires” permettra aux jeunes d'avoir une connaissance approfondie des produits, de leur mode de production et de les sensibiliser au bio.

Des formations anti-chômage « Avec une formation comme celle là, les jeunes ne connaîtront pas le chômage. Nous avons vraiment besoin de jeunes formés sur ces métiers », explique une exploitante agricole à propos du bac pro “agroéquipement” qui formera les jeunes à l'entretien, la réparation et la gestion d'un parc de machines. Et il en va de même pour de grands groupes comme Leclerc ou Biocoop qui sont en permanence à la recherche d'apprentis.

Le recrutement des apprentis est en cours

L'apprentissage est ouvert aux jeunes âgés de 16 à 30 ans. Le recrutement des futurs apprentis de la Bretonnière se déroule sur trois journées dont la dernière se tiendra le vendredi 22 juin de 17 h à 20 h.

Informations auprès de Sonia Champagne : 01 64 75 87 50

cfa.seine-et-marne@educagri.fr

sonia.champagne@educagri.fr