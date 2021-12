Trois nouvelles adhésions pour le réseau “Produit en Île-de-France”

Trois nouveaux artisans et producteurs seine-et-marnais viennent d’adhérer au réseau “Produit en Île-de-France“. Tout d’abord, la Conserverie de Larnière, qui est implantée à La Ferté-Gaucher et qui est dirigée depuis fin 2016 par Apolline Filitowski et Julien Masson. Sa production est commercialisée sous la marque Bocatille dans des épiceries franciliennes. La Conserverie de la Forêt, à Samois-sur-Seine, a également adhéré. Elle a à cœur de valoriser les productions maraichères situées dans un rayon de 50 km. Le dernier venu est la Microbrasserie du Saule. Basée à Villenoy et fondée par Nicolas Beaussier, elle propose des bières artisanales tout en développant des saveurs originales comme la bière à l’ail des ours.