Trois nouveaux établissements labellisés “Accueil Vélo“

Alors que le tourisme à vélo ne cesse de se développer avec l'émergence d'itinéraires cyclables touristiques, l’agence départementale Seine-et-Marne Attractivité tient à poursuivre sa démarche de développement d'un accueil de qualité pour tous les mordus de voyage à vélo. Une pratique douce qui a ses exigences, mais aussi sa marque. “Accueil Vélo“ permet, en effet, de labelliser de façon simple et unique des prestataires touristiques ayant investi dans la mise en place de services dédiés à l'accueil de cyclotouristes.

Une garantie pour ces voyageurs à vélo de pouvoir bénéficier d’un accueil approprié durant toute la durée de leur périple avec des abris vélos sécurisés et des kits de réparation notamment. En Seine-et-Marne, 29 établissements ont déjà obtenu cette labellisation et gravitent autour de l'EuroVélo 3, circuit européen plus connu sous le nom de Scandibérique. Si Sainte-Assise Aventure, Château du Mée et Apakabar Homestay sont de nouveaux adhérents, la chambre d’hôtes L’Embellie à Vulaines-sur-Seine, labellisée depuis 2019, a, elle, renouvelé son adhésion à “Accueil Vélo“.