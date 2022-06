Trois Moulins Habitat et Camarage adoptent la cohabitation intergénérationnelle

Le projet s’articule autour de trois axes. Tout d’abord, une campagne de sensibilisation permettant aux personnes locataires du parc de Trois Moulins Habitat (TMH), âgées de plus de 60 ans et disposant d’une chambre supplémentaire, de prendre contact avec les équipes de Camarage. Ensuite, une réunion d’information présentant le service auprès des locataires. Enfin, une mise en relation d’étudiants et de seniors via la plateforme Camarage pour des cohabitations intergénérationnelles dans les résidences seine-et-marnaises sélectionnées.

Ce partenariat vient d’être lancé sur les résidences des secteurs de Melun, Noisiel, Champs-sur-Marne, Noisy et Thorigny-sur-Marne. Celles-ci ont été sélectionnés pour leur proximité avec des campus universitaires et avec des zones souvent tendues pour l’offre de logement étudiant. Ce service, entièrement gratuit pour les seniors, leur permet de bénéficier d’un complément de revenus et d’une présence bienveillante au quotidien. Quant aux jeunes, ils peuvent bénéficier d’un logement décent et abordable.

Depuis plusieurs années, le Groupe Polylogis et sa filiale TMH (plus 146 000 logements en France) sont engagés, afin de répondre à la double problématique de l’isolement des seniors et du logement des étudiants. Grâce à la plateforme Camarage, les seniors sont facilement mis en relation avec des jeunes actifs ou étudiants en recherche d'un logement.

« Ce partenariat répond à deux missions : accompagner les transformations sociétales avec des solutions d’habitat innovantes et proposer une offre de logement abordable pour les étudiants. Les seniors représentent aujourd’hui entre 15 % et 30 % de nos locataires selon les régions. Face au vieillissement croissant de la population, à l’isolement et à la précarisation des personnes âgées, nous souhaitons développer plus largement ces projets innovants », explique Karine Julien-Elkaïm, présidente du comité exécutif du Groupe Polylogis.