Trois expo pour les 40 ans du Centre Pompidou

Ainsi, pour les quarante ans de « Beaubourg », la ferme du Buisson à Noisiel, le Centre Photographique d'Ile-de-France (CPIF) de Pontault-Combault et le Parc culturel de Rentilly (Frac Ile-de-France) à Bussy-Saint-Martin accueillent trois expositions qui retracent l'histoire de ce centre d'art contemporain exceptionnel ouvert au public en 1977.

Au CPIF, jouant d'une sélection, contrainte par le chiffre 1977, dans les collections du Centre Pompidou, cinq artistes proposent un projet collaboratif intitulé SoixanteDixSept Experiment. Ils dégagent un réseau de significations de pièces qui témoignent de l'énergie expérimentale de la scène artistique, notamment féminine, des années 70.



Body Tracks, 1974 © Ana Mendieta © The Estate of Ana Mendieta Collection, LLC. Courtesy Galerie Lelong, New York

Au Frac Ile-de-France, déploie une installation globale, autour de Chambre 202, Hôtel du Pavot de Dorothea Tanning, intégrant nombre d'œuvres aux accents surréalistes jouant de correspondances explicites à la fois de matières et de situation avec l'œuvre de l'artiste américaine.

Enfin, la ferme du Buisson présente un film documentaire sur l'extraordinaire aventure du tournage du film de Roberto Rossellini consacré à l'ouverture de Beaubourg, réalisé en 1977.