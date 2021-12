Trois entreprises récompensées par le Crédit Agricole Brie Picardie

Le premier prix est revenu à l'entreprise Les Champs des possibles, une couveuse d'activités agricoles de Villenauxe-la-Petite, qui réunit agriculteurs, artisans, consommateurs et collectivités au sein d'une entreprise coopérative partagée.

L'entreprise Bon bocal de Saint-Thibaut-des-Vignes a reçu le deuxième prix. Cette entreprise est en passe de révolutionner les pauses repas des actifs, grâce à des automates proposant des produits locaux.

Enfin, le troisième prix a été attribué à la Fromentellerie, une exploitation laitière et céréalière basée à Pécy, convertie au bio depuis 2009.

​Après avoir conquis un jury composé d'administrateurs et de collaborateurs de la Caisse régionale du Crédit Agricole, 18 projets tournés vers le développement économique de la région ont finalement été retenus pour être soumis aux votes des 306 000 sociétaires de la Caisse régionale du Crédit Agricole.

Innovants, collaboratifs, audacieux... C'est courant octobre que les 9 projets préférés des sociétaires ont été connus.

L'appel à projet « fonds de cartes sociétaires », lancé cet été, proposait aux fondateurs de projets locaux de candidater via les partenaires de l'opération : Picardie Active, Afile 77 et Réseau entreprendre. Ils s'inscrivent tous dans une dynamique locale et se partageront une dotation d'environ 100 000 euros.

La carte Sociétaire du Crédit Agricole Brie Picardie, banque de la Seine-et-Marne, de l'Oise et de la Somme, permet à ses porteurs de contribuer à l'abondement par la Caisse régionale, à raison d'un centime d'euro à chaque utilisation, d'un fonds destiné à doter des projets de développement local.