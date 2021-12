Challenges Numériques: trois entreprises innoventes récompensées

A l'image de ce prix récompensant les entrepreneurs innovants du numérique, le public, composé de chefs d'entreprises, d'élus et de partenaires institutionnels, a été invité à voter à l'aide d'un boîtier électronique pour les lauréats 2016 des Challenges numériques.

Organisé par la CCI Seine-et-Marne et Seine-et-Marne développement (SMD), l'événement a récompensé Pacal Haté d'Electric Loading, 1er lauréat, pour avoir conçu et fabriqué des bornes de recharge universelles et ultrarapides pour véhicules électriques.

Le deuxième lauréat est Anthony Placet Barnichon, de Touch Innovation. Le public a plébiscité sa borne tactile Funny Vet à double interaction tactile et affichage dynamique, destinée aux salles d'attente de vétérinaire, et favorisant l'adoption des animaux.

C'est enfin Pierre-Antoine Montez d'Akiniti Fighting Technologies qui a été reçu troisième lauréat, pour le développement d'un gant de boxe connecté, permettant de récupérer des données sur la vitesse, la force et le type de coups portés par un boxeur. Une application mobile dédiée offre la possibilité de suivre les performances, l'évolution du boxeur, et de rencontrer des boxeurs de même niveau.

Ces résultats ont été obtenus suite à l'octroi d'une note de 1 à 4 aux candidats, selon l'intérêt de l'usage numérique proposé. Puis le public a désigné le projet le plus représentatif en termes de nouveaux usages offert par les nouvelles technologies.

Les 10 candidats en lice avaient été retenus au préalable, et avaient présenté leurs offres sous forme d'un clip vidéo de deux minutes, avant de répondre aux questions d'un jury d'experts.