Tri-Logic, la solution à vos déchets

Ils font la chasse aux déchets. Didier Simonot et Luc Petitjean, les deux fondateurs de Tri-Logic, sont devenus des spécialistes du recyclage des déchets. Leur société de conseils et d'équipements a désormais essaimé dans tout l'Hexagone (six autres distributeurs) et même en Outre-mer (La Réunion et Guadeloupe). En Seine-et-Marne, c'est Didier Vandegans qui joue les ambassadeurs avec son agence ouverte à Meaux en octobre dernier. « L'écologie ne doit pas être un coût, affirme le directeur Île-de-France. Il faut travailler sur l'analyse des flux des déchets et proposer des solutions technologiques adaptées pour favoriser le tri en amont. Recycler est une question environnementale et économique. Tout est lié. Le but est de créer un cercle vertueux. »

Les concepteurs de Tri-Logic ont constaté que la facture payée par les entreprises pour l'élimination de leurs déchets ne représentait que la partie émergée du coût global de ce poste. « 80 % de ces coûts sont invisibles », résume Didier Vandegans. D'où les solutions préconisées par Tri-Logic offrant d'importants gains de temps, de main-d'œuvre et de ressources.

Des composteurs 100 % naturels

Quand une entreprise sollicite ces experts, ils lui proposent d'abord de réaliser un audit gratuit, puis d'analyser les flux et les rotations des bennes et enfin, d'agir sur la réduction des volumes des déchets. Outre les entreprises, les collectivités, la distribution, la logistique, les industries, ainsi que l'hôtellerie, la restauration et la santé sont les principaux secteurs d'activité où Tri-Logic peut être amenée à intervenir. La palette des déchets ciblés est également large : cartons, déchets bio-organiques ou industriels banals, plastiques, bois, boîtes et fûts métalliques.

Mais Tri-Logic passe du conseil à la pratique en proposant du matériel technique comme les broyeurs, les presses à balle, les machines à calage carton et les composteurs. Ces derniers, importés de Suède, peuvent transformer en terreau de quatre à 500 tonnes par an de déchets organiques avec un processus de décomposition naturelle durant tout le cycle. Avec Tri-Logic, les déchets ont droit à une nouvelle vie.