Tri : feu vert pour tous les emballages plastiques

Du nouveau dans votre poubelle jaune ! Le tri évolue et de nouvelles consignes du ministère de la Transition écologique sont désormais à appliquer. Jusqu'à maintenant, seules les bouteilles, les pots, les barquettes et les flacons en plastique avaient le droit d'accompagner les emballages ménagers (cartons, briques alimentaires et boîtes de conserve). Désormais, tous les autres emballages en plastique sans exception (films alimentaires, sacs et sachets notamment) ont leur place dans le bac réservé aux déchets recyclables.

Cette nouvelle disposition était contenue dans la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte adoptée en août 2015. Elle est applicable aujourd'hui. Cette mesure s'accompagne d'une volonté de sensibilisation aux démarches environnementales qui doivent guider vers une réduction de notre empreinte écologique.