Trente trois artisans obtiennent le label “Artisan du Tourisme”

Cette année, l’agence Seine-et-Marne Attractivité, en partenariat avec la Chambre de métiers et de l’artisanat Île-de-France Seine-et-Marne, s’est mobilisée pour lancer “Artisan du Tourisme”. Ce label est garant de l’originalité, de la production locale, de la créativité et de l’accueil de ces artisans. Après une étude approfondie de 55 dossiers et des visites effectuées auprès des candidats, le jury s’est réuni le mois dernier pour retenir 33 artisans selon plusieurs critères.

Tourisme authentique et expérientiel

Après les Hauts-de-Seine, la Seine-et-Marne est le deuxième département de France à proposer un tel label qualifiant les métiers d'art et de création, mais aussi les métiers de bouche. Ce nouveau label va permettre aux habitants du territoire et aux visiteurs de vivre un tourisme authentique et expérientiel à travers des visites thématiques, des dégustations ou encore des ateliers découverte.

D’une durée d’un an, ce label national vise à offrir une meilleure visibilité et à faciliter les échanges avec les touristes grâce à une communication spécifique (magazines locaux, newsletters, sites internet, réseaux sociaux...).

Pour célébrer la création de ce label, une cérémonie s’est déroulée dans les locaux de Seine-et-Marne Attractivité, à Fontainebleau, le 13 décembre dernier. Elle a réuni les 33 heureux élus.





Les trente-trois artisans ayant obtenu le label “Artisan du Tourisme” :



Brasserie Ludivine & Sébastien Hurand (Meaux), brasserie Christophe Malizia (Dammartin-sur-Tigeaux), Rhums arrangés & spiritueux Benjamin Roldos (Jouarre), Torréfaction Corinne Taillandier & Corinne Guyon (Claye-Souilly), Pâtisserie-Boulangerie Frédéric Cassel (Fontainebleau), Chocolaterie-Confiserie Jérôme Lépinay (Lagny-sur-Marne), Chocolaterie Denis Jullemier (Fromont), Macarons Thierry Delhaye (Réau), Fromages Isabelle Hédin & Stéphane Gay (Jouarre), Fromages Sophie Loiseau & Samuel Lepicard (Achères-la-Forêt), Boucherie Marie Baron (Fromont), Bronzier d’art Frédérique Tilly (Crécy-la-Chapelle), Bronzier Patrick Pernette (Montereau), Objets en bois doré Meggie Garcelon (Chelles), Poterie-céramique Sylvie Colomb (Fontainebleau), Céramique Sonja de Monchy (Samois-sur-Seine), Céramique-poterie Stéphanie Messenguiral (Gastins), Coutellerie Yann Nomine & Renaud Dumarçay (La Genevraye), Sellerie-maroquinerie Sylvie Zarnows (Saint-Fargeau-Ponthierry), Livres et Reliure Laura Carlu-Favennec (Nemours), Sculpture Raku Bruno Treni (Saint-Loup-de-Naud), Photographie Séverine Maindron (Gouvernes), Fleuristerie Stacie Chat Yung (Serris), Illustration Roxane de Flore (Avon), Tissage Jacques Navaux (Chalautre La Reposte), Création textile Sophie Delaroche (Nemours), Couture et prêt-à-porter Lucie Chevalier (Montereau), Montures Bérengère Evain (Barbizon), Ébénisterie François Servas (Nemours), Marqueterie de paille Valérie Colas Des Francs (Nemours), Cosmétique-savonnerie Elodie Druesne (Montereau), Céramique Emilie Coste (Serris), Céramique Séverine Ratier (Provins).