Tremplin #77 édition 2020

À travers ce tremplin musical, qui récompensera les meilleures créations originales, le Département, au côté de ses partenaires (la Sacem, le RIF, le collectif Scènes 77 et Act'art) souhaite valoriser et accompagner les jeunes groupes et artistes du territoire.

À la clé pour les lauréats, un accompagnement artistique avec des professionnels des musiques actuelles du territoire, pour leur permettre de progresser là où cela est nécessaire (écriture, coaching vocal, interprétation scénique…) voire de s'équiper en matériel professionnel.

Alors si vous avez au moins 14 ans et que vous remplissez les conditions nécessaires, n'hésitez pas et lancez-vous !

Inscription en ligne jusqu'au 20 mars 2020. Les participants devront mettre à disposition d'un à trois enregistrements audio.

Audition de huit groupes ou artistes par un jury de professionnels le samedi 13 juin à l'Empreinte, scène de musiques actuelles à Savigny-le-Temple .

Remise des prix en fin d'année, suivie d'un concert pour lequel le lauréat du 1er prix assurera la première partie.

Quatre prix seront remis pour accompagner les groupes ou artistes lauréats dans leur projet artistique.

Espace Prevert, 4 place du Miroir d'Eau, Savigny-le-Temple

Infos : 01 64 87 37 67 / chanson@departement77.fr