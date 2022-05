Tremplin 77 : Chiara Foschiani remporte le concours

C’est Chiara Foschiani qui a remporté le premier prix de la meilleure chanson avec son titre “Amer“. Elle a reçu une prime de 4 000 euros offerte par le Département et a assuré la première partie du concert de la rappeuse Chilla. Sa musique aux accords parfois surprenants dévoile une pop assumée plutôt sombre et mélancolique, mais que la puissance de sa voix propulse dans un univers proche de London Grammar, Lorde et même parfois de Kate Bush.

Les trois autres lauréats ont été Benjamin James (2e prix mention spéciale pour le texte avec “Victor“), le groupe CavaleCavale (3e prix mention spéciale pour l'interprétation scénique) et Lil Yan (prix Coup de cœur des collégiens avec son titre “Scyho“). Ces trois lauréats ont reçu 2 000 euros chacun. Ils vont être désormais accompagnés dans leur carrière par des professionnels de diverses salles partenaires.in de la