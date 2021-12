Treed it : premier immeuble R+11 à ossature bois de France

L'îlot comprend une programmation de 23 000 m2, dont 4 000 m2 de bureau, 16 960 m2 de résidence étudiante, (soit 624 logements dédiés aux étudiants, apprentis et jeunes actifs) et 2 100 m2 consacrés à des commerces et à la restauration.

Premier R+ 11 de France à être construit en ossature bois, l'immeuble intégrera un parking en R- 3, également réalisé en structure bois.

Le FCBA et le CSTB, partenaires d'EpaMarne, accompagnent Vinci Construction France dans la réalisation de ce projet pionnier.

Le démarrage des travaux est prévu pour le début de l'année, avec une livraison des premiers bâtiments à la rentrée universitaire de 2020.

Le projet doit faire office de vitrine des innovations qui seront amenées à être développées dans le futur en termes d'énergie positive, de recours à des matériaux durables et d'outils numériques tel que le BIM.

Situé au sein d'un îlot Bepos, fruit de la recherche de l'institut de Transition Energétique Efficacity, le démonstrateur bénéficiera du marqueur « Efficacity Insight » qualifiant les opérations vertueuses remplissant huit objectifs de performance dont les services apportés par le projet et son empreinte sur le territoire.