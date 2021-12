Treed It « met en œuvre le futur »

C'est le cœur du Cluster Descartes, qui concentre 25 % de la recherche française sur la ville durable, qui a été choisi pour accueillir cet ouvrage. Il s'inscrit dans le projet urbain porté par l'aménageur EpaMarne et bénéficiera d'une connexion renforcée à Paris intramuros dès 2025 avec la ligne 15 du Grand Paris Express.

Les travaux sont menés par deux filiales de Vinci Construction France par Sicra Île-de-France et Arbonis. Côté architectes, Saison Menu Architectes Urbanistes et Art'Ur architectes ont été chargés de concevoir cet îlot mixte de 23 000 m² comprenant trois bâtiments de logements. Le premier immeuble, haut de neuf étages et d'une superficie de 7 200 m², doit accueillir une résidence étudiante sociale de 284 logements. Elle est réalisée pour le compte de 3F Résidences et sera gérée par ARPEJ (logements pour jeunes étudiants, actifs et chercheurs). Le deuxième bâtiment de sept étages et de 3 000 m² est construit pour le compte d'Arcade. Il accueillera une résidence foyer de 120 jeunes travailleurs (sa gestion sera confiée à l'association des Apprentis d'Auteuil).

C'est la troisième résidence, érigée pour le compte de l'investisseur Kley, qui comprendra la tour de onze étages en ossature bois avec un noyau de béton (7 200 m² de superficie). Elle offrira aux étudiants quelque 220 logements (du T1 au T6), y compris des colocations, et des espaces communs de détente, de cuisine et de coworking. Pour réaliser cette tour, Arbonis, filiale de Vinci Construction France spécialisée dans la conception-construction bois, met en œuvre une structure bois-béton, des planchers bois-béton grâce à un procédé constructif innovant nommé Arbodal et des murs à ossature bois préfabriqués en atelier. Selon l'entreprise, l'optimisation de la combinaison bois-béton doit permettre d'obtenir la meilleure empreinte environnementale possible sur la durée de vie des bâtiments. « Nous sommes arrivés à décarbonner un bâtiment de plus de 7 000 m² », explique Jean-Raoul Evrard, architecte. « Nous avons réussi le tour de force avec ce prototype d'associer une série de contraintes ».

De leur côté, les bureaux (quatrième bâtiment) ont été conçus de manière à être réversibles en logements. L'emplacement des noyaux béton, l'épaisseur du bâtiment, la trame structurelle et la réalisation de gaines verticales permettront de transformer « à moindre coût » et sans modification lourde les bureaux en chambres étudiantes. Pour Vinci Construction France, ce mode constructif garantit ainsi une grande pérennité à l'ouvrage, qui pourra à tout moment changer de destination et s'adapter aux usages de demain.

Les travaux ont démarré début 2019 et s'achèveront fin 2020, mais les premiers étudiants pourront s'installer à la rentrée 2020.