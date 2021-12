Treed It, la nouvelle résidence résiliente et durable de Champs-sur-Marne

C'est un îlot mixte de 23 000 m² va offrir 624 logements, des commerces, un parking silo (trois niveaux), ainsi qu'une maison médicale. Point culminant de cette opération immobilière, une tour en ossature bois s'élevant à 37 m, l'une des plus hautes de France.

Au terme de deux ans de travaux, le programme Treed It s'inscrit dans la dynamique portée par EpaMarne, pionnier de la construction décarbonnée. Il va contribuer à l'attractivité de Champs-sur-Marne et plus généralement du territoire de Marne-la-Vallée. Il bénéficiera, en effet, d'une connexion renforcée à Paris intramuros dès 2025, avec la ligne 15 du Grand Paris Express.

Cet ensemble est composé, principalement, d'une résidence étudiante sociale (284 logements), d'un foyer pour jeunes travailleurs (120 logements) et donc d'une tour en ossature bois de 11 étages avec un noyau béton (220 logements et des espaces communs de détente, de cuisine et de coworking). En 2022, un bâtiment à réversibilité d'usages abritera une maison médicale (3 000 m²) et des bureaux (1 250 m²). L'emploi du mix-matériaux bois/béton va permettre d'obtenir une meilleure empreinte environnementale sur la durée de vie des bâtis.

Ce projet se révèle également innovant sur le plan énergétique. Les logements possèdent, en effet, la certification NF Habitat HQE niveau “Très performant” et affichent un niveau RT2012 amélioré de 20 %. Quant à la tour, elle est labellisée Bâtiment biosourcé niveau 2. La résidence étudiante sociale et le foyer de jeunes travailleurs (FJT) sont également équipés d'un système de récupération de chaleur sur les eaux usées domestiques nommé “Power Pipe”. Grâce à ce système, 20 % de l'eau chaude sanitaire et du chauffage seront produits par de l'énergie renouvelable avec la chaleur contenue dans les eaux usées transférées vers l'eau froide d'alimentation. Un procédé vertueux qui permet de réduire la consommation d'énergie pour la production d'eau chaude.

Enfin, l'originalité de ce programme réside aussi dans l'immeuble de bureaux évolutif, qui sera transformé en pôle santé d'ici un an. Celui-ci regroupera une pharmacie, un laboratoire, des box de consultation, un cabinet dentaire, un service de kinésithérapie et des centres de cardiologie et d'ophtalmologie. Le mode évolutif garantit ainsi une grande pérennité à l'ouvrage qui pourra, à tout moment, s'adapter aux usages de demain.