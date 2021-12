Treed It : la construction est lancée

Conçu par Saison Menu Architectes Urbanistes et Art'Ur architectes, l'ensemble immobilier porte sur la construction d'un îlot mixte d'une superficie totale de 23 000 m² composé de trois bâtiments de logements, d'un immeuble de bureaux réversibles, d'un parking silo, ainsi que de commerces en pied d'immeubles. Le premier immeuble (de neuf étages et d'une superficie de 7 200 m²) comprendra une résidence étudiante sociale de 284 logements, réalisée pour le compte de 3F Résidences et qui sera gérée par ARPEJ.

Le deuxième bâtiment de sept étages et de 3 000 m², construit pour le compte d'Arcade, accueillera quant à lui une résidence foyer de 120 jeunes travailleurs dont la gestion sera confiée à l'association des Apprentis d'Auteuil.

La troisième résidence, tour de onze étages en ossature bois avec un noyau béton et d'une superficie de 7 200 m² (érigée pour le compte de l'investisseur Kley) offrira 220 logements étudiants (du T1 au T6) avec des espaces communs de détente, de cuisine et de coworking.

Le quatrième bâtiment d'une superficie de 4 000 m² consiste en la réalisation d'un immeuble tertiaire évolutif, destiné aux PME/PMI du territoire et dont la commercialisation est en cours. Le projet comprend, enfin, la construction d'un parking silo en bois-béton de trois étages qui mutualisera les places de stationnement de l'îlot.

Pour ériger la tour à ossature bois de onze étages, qui figurera parmi les plus hautes de France, et du parking silo à structure bois également, Vinci s'appuie sur Arbonis, sa filiale spécialisée dans la conception-construction bois. Les équipes mettront en œuvre une structure bois-béton, des planchers bois-béton grâce à leur procédé constructif innovant « Arbodal » ainsi que des murs à ossature bois préfabriqués en atelier. La combinaison du bois et du béton, utilisé chacun dans leur domaine optimal de performance, vise à obtenir la meilleure empreinte environnementale sur la durée de vie des bâtis. Ces deux ouvrages sont par ailleurs lauréats d'un appel à projets de l'Ademe.

Treed It vise un très haut niveau de performance environnementale avec la certification NF Habitat HQE niveau “Très performant” pour les résidences delogementset la certification NF HQE Bâtiments Tertiairesniveau “Excellent” pour l'immeuble de bureaux. La tour bois sera enfin labellisée Bâtiment biosourcé.