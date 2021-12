Transport : du nouveau sur le réseau de Melun

Une ligne T plus directe avec le centre de Melun et un Transport à la Demande (TàD) Melun nord amélioré. Voici ce qui attend les usagers des transports de bus de la ville-préfecture depuis le 30 août. L'itinéraire de la ligne T est désormais modifié, offrant ainsi une desserte directe entre l'écoquartier Woodi, Rubelles, Maincy et le centre de Melun. Cette ligne se transforme toujours en TàD en heures creuses la semaine avec une extension le samedi de 6 h 30 à 20 heures. Les correspondances vont être ainsi améliorées avec le Transilien R, l'itinéraire sera plus direct et plus rapide et le réseau gagnera en souplesse. A noter que le TàD Melun Nord (service fonctionnant sur réservation) remplace les lignes G et T tous les jours de la semaine de 9 h 40 à 16 h 30. Enfin, un nouvel arrêt au sein de la ZAC de Montereau-sur-le-Jard est maintenant desservi : “Adrienne Bolland“.

Il est possible de réserver le TàD par téléphone (09 70 80 96 63), du lundi au vendredi de 9 heures à 18 heures, sur internet (www.tad.idfmobilites.fr) ou en téléchargeant gratuitement l'application TAD Île-de-France Mobilités.

Sachez, enfin, que la ligne S8 est modifiée. L'arrêt “Ecoquartier Woodi“ est dorénavant desservi par les lignes G et T, permettant ainsi une plus grande fréquence vers la gare de Melun. L'arrêt “Le Moulin“ est, lui, desservi par la ligne G.