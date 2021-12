Transmission d'entreprises

Ce manuel pratique s'adresse prioritairement aux responsables de PME confrontés à la transmission de leur entreprise. A chaque étape de l'exposé, les éléments théoriques de base, prix et valeur, sont expliqués puis appliqués dans le cadre d'un cas transversal adapté aux réalités de terrain. La littérature existante dans ce domaine étant fortement orientée vers les aspects financiers et fiscaux, et souvent destinée non pas aux entrepreneurs mais aux professionnels comptables et juridiques, les auteurs traitent ici de façon approfondie et pratique des aspects de stratégie et de gestion et offrent ainsi aux entrepreneurs des outils pour leur permettre de réussir la transmission de leur entreprise : identification des générateurs de valeur ; réalisation d'un plan stratégique et d'une projection financière, bases de l'évaluation d'une entreprise ; techniques d'évaluation et leur application.