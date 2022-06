Transilien-SNCF recrute 600 agents en Île-de-France

Cette campagne de recrutement a déjà fait étape dans les gares de Chelles (13 juin) et de Meaux (16 juin). Au total, ce sont 600 agents et agentes qui vont être recrutés par SNCF Voyageurs chez Transilien-SNCF au cours de cette année. L’objectif de cette campagne de recrutement est de préparer la mise en service d’Eole et de prolonger le RER E à l’ouest de l’Île-de-France. Les différents postes proposés concernent la maintenance, la conduite, la manœuvre, la production et la gestion de moyens. Plusieurs profils sont recherchés : des titulaires d'un diplôme national du brevet (DNB), d’un CAP/BEP ou d’un niveau bac à bac +3 avec ou sans expérience.

Renseignements :www.emploi.sncf.com, pe.ept4.recrutement.traction@sncf.fr.