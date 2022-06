Transilien SNCF réactive son dispositif “SNCF Exams”

Offrir plus de sérénité aux voyageurs candidats. C’est ce que souhaite Transilien SNCF, à l’heure où les étudiants franciliens se préparent à plancher. Pour ce moment important de leur vie, Île-de-France Mobilités a décidé de les accompagner jusqu’aux différents centres d’examen, dans les meilleures conditions possibles.

Le dispositif “SNCF Exams” existe depuis 2014 sur tout le territoire national. Il a été mis en place par la SNCF, en partenariat avec la Maison des examens. Les principaux centres d’examen franciliens ont été recensés en amont des différentes épreuves (BTS, CAP, baccalauréat et brevet), afin de définir un processus de surveillance et d’alerte les jours d’examens.

Jusqu’au 1er juillet, Transilien SNCF va ainsi porter une attention particulière sur une série de trains qui desservent les centres d’examen. Toutes ses équipes sont mobilisées au minimum une heure et demie avant le début de chaque épreuve. Les effectifs ont été renforcés dans les gares prioritaires et sur les lignes desservant les principaux sites d’examen de la région. Les agents SNCF, à bord et en gares, sont également mobilisés. Revêtus de gilets rouges, ils sont présents pour informer et orienter les candidats. Un numéro de téléphone dédié et gratuit (0 805 700 805, du lundi au vendredi de 7h à 20h) a été mis en place pour renseigner les candidats qui rencontreraient un aléa et ne trouveraient pas d’agent pour les aider.

En cas de problème (retard, suppression de train…), les candidats doivent se présenter auprès des agents SNCF dans les gares ou à bord. En fonction de l’aléa, les agents peuvent être amenés à trouver un moyen de substitution aux candidats. Lors de perturbations, Transilien SNCF informe le rectorat d’Île-de-France (académies de Paris, Versailles et Créteil) des conséquences éventuelles sur la circulation des trains. En fonction, le rectorat peut tolérer un léger retard. Pour préparer au mieux leur déplacement, Transilien SNCF invite les candidats à consulter l’application Île-de-France Mobilités, le site transilien.com, l’application SNCF, les fils Twitter des lignes, les blogs des lignes ou le Chatbot Tilien sur Messenger.