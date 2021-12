Transilien SNCF propose des ateliers de réparation de vélos dans des gares

Cette démarche s'inscrit dans la politique de développement durable et sociétale de SNCF afin d'accompagner les usagers franciliens vers un moyen de transport plus écologique, alternatif à la voiture et complémentaire au train.

Ces ateliers sont ouverts depuis le 19 mai en partenariat avec les associations Solicycle, Véloservices et M2IE. Ils s'inscrivent dans une démarche de formation et de réemploi. Les gares concernées en Seine-et-Marne se situent sur les lignes E et P. Il s'agit de Vaires-sur-Marne (un mercredi sur deux de 15 h 30 à 18 h 30), Chelles (un jeudi sur deux de 15 h 30 à 18 h 30) et Ozoir-la-Ferrière (un vendredi sur de 15 h 30 à 18 h 30).