Transdev va exploiter les bus des Pays de Meaux et de l’Ourcq

L’heureux élu s’appelle Transdev. Le groupe français multinational de transport (83 000 salariés et 11 millions de voyageurs transportés quotidiennement) a été choisi pour exploiter le réseau de bus de la Communauté d’agglomération du Pays de Meaux et de la Communauté de communes du Pays de l’Ourcq. D’une durée de huit ans, ce contrat de délégation de service public débutera le 1er août 2022.

Le choix de ce délégataire a été validé par le Conseil d’Île-de-France Mobilités (IDFM) lors de sa séance du 9 décembre dans le cadre de la procédure de consultation lancée en 2019 et portant sur 36 lots intégrés au réseau de transports en commun d’Île-de-France Mobilités. Le cahier des charges émis par IDFM porte une attention particulière à l’amélioration des conditions de déplacement des Franciliens. Il intègre des exigences portant, à la fois, sur une offre de transport plus performante, une amélioration de la régularité des bus, des investissements en matière de transition énergétique et une large place à l’innovation (notamment sur l’information des voyageurs).

Par ailleurs, les opérateurs candidats sont incités à remettre des offres traduisant un meilleur équilibre entre les objectifs de qualité et de performance économique et les conditions sociales de réalisation du service public. IDFM a également décidé que le critère social, qui pèse 10 % de la notation, sera noté en analysant précisément les propositions sociales des candidats au regard de la situation actuelle. Ces propositions devront être complétées par des engagements précis, ainsi que par des comparaisons systémiques avec la situation actuelle des salariés. L’analyse tient compte du retour d’expérience des premières mises en service. L’application de cette nouvelle précision dans l’appréciation du critère social a permis à Île-de-France Mobilités de confirmer l’attribution de ce contrat à Transdev en s’étant assuré que l’opérateur de transport préservera bien les enjeux sociaux.

Avec cette délégation de service public, ce sont 41 lignes de bus qui vont être exploitées par Transdev. Les principales communes desservies seront Meaux, Nanteuil-lès-Meaux, Chauconin-Neufmontiers, Crégy-lès-Meaux, Mareuil-lès-Meaux, Trilport, Villenoy et Lizy-sur-Ourcq.