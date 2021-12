« trait d'union », un outil efficace pour dialoguer avec les banques

Thierry Fromentin, président de la FFB Île-de-France Est a récemment signé la charte pour la diffusion et l'utilisation du dossier « Trait d'union » pour favoriser l'accès au financement des entreprises du bâtiment de Seine-et-Marne avec les directeurs des banques BNP Paribas, BTP Banque et CIC. Cette signature a été organisée sous le haut patronage de Jean-Benoît Dubois, directeur départemental de la Banque de France de Seine-et-Marne et en présence de Jean-Paul Morim, président de l'Association des experts-comptables de Seine-et-Marne.

Mis au point avec les banques et testé par la fédération avec l'appui des experts-comptables du département, ce dossier vise à :

• faciliter et permettre aux entreprises du BTP l'accès aux financements bancaires ;

• aider l'entreprise à améliorer sa relation et ses moyens de communication avec les banques ;

• aider la banque à analyser l'entreprise et la demande de financement de son dirigeant.

Le groupe « financement des entreprises » du BTP 77 a travaillé depuis 2015 à l'élaboration de ce dossier en constatant que les entreprises peinaient à accéder au crédit. Un besoin de financement de l'activité d'autant plus vital en période de reprise.

L'objectif du BTP 77 est désormais de signer des chartes de coopération avec d'autres banques volontaires pour utiliser le dossier « Trait d'union » et favoriser l'accès aux financements bancaires adaptés à l'activité des entreprises.

Pour accompagner les artisans et les entreprises du BTP dans leurs démarches, une boîte à outils est à leur disposition proposant des réunions de proximité, les services conseils de la fédération du BTP 77 et des stages pour savoir gérer les relations avec son banquier.