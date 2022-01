Trafic de drogue : 330 000 euros et des armes saisis à Melun

Une belle prise. L’enquête, qui a duré de longs mois, a permis l’interpellation, le 25 janvier, de neuf personnes âgées entre 20 et 30 ans. Lors des perquisitions, 323 000 euros en liquide, deux kilos de cannabis, un fusil à pompe, un revolver et des cartouches ont été saisis. Par ailleurs, 7 000 euros ont été découverts sur plusieurs comptes en banque.

Cette opération a nécessité l’intervention d’une cinquantaine d’effectifs de voie publique accompagnés de membres du Groupe d’intervention régionale (GIR) et de chiens policiers. Deux individus ont été finalement mis hors de cause, quatre ont été placés en détention provisoires et trois ont été remis en liberté sous contrôle judiciaire. Ils seront tous jugés le 20 avril prochain.