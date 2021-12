Toutes les nuances artistiques au Festi'Val Bri'Art

Né en 2012, le Festi'Val Bréon change de nom mais garde son âme pour sa 7e édition. Ce pôle culturel itinérant et foisonnant accueille près d'un tiers de la population du territoire et attire un public francilien de plus en plus nombreux.

Cette année, il sera ouvert en grande pompe avec la représentation du Cabaret extraordinaire de la compagnie Avril en Septembre, les samedi 17 à 20 h 30 et dimanche 18 mars à 16 heures Un cabaret exigeant et délirant, où les univers poétiques de ces artistes improbables se mettent en valeur et dialoguent, présenté par une diva espagnole drôle et envoûtante.

Assurée par Christophe Thiry, la direction artistique du festival a mis l'accent sur l'éclectisme. Après le cabaret, les spectateurs pourront apprécier du théâtre japonais avec des marionnettes (La Femme oiseau de la Compagnie La Mandarine Blanche), du théâtre musical (La pantoufle de verre, spectacle des Associations du Territoire), de la danse acrobatique (Hêtre, compagnie Libertivore) ou encore du cirque (Concerto pour deux clowns, les rois vagabonds), et plein d'autres surprises.

Ce festival propose une offre artistique qui cible l'exigence, l'originalité et l'accessibilité à tous les publics avec des spectacles professionnels venus de toute la France et d'Europe, mais aussi des ateliers d'initiation.

Il est ainsi un temps de partage intergénérationnel entre amateurs et professionnels qui se rencontrent durant l'année, pour concevoir et réaliser des spectacles qui participent à la richesse de la programmation.

La clôture sera musicale et festive avec un concert d'Ottilie [B], une artiste atypique de sons bruts et d'émotions à fleur de mots.

n Anne Moreaux

Chapiteau du Festi'Val Bri'Art

Rue Caron - derrière la salle polyvalente

Marles-en-Brie

Spectacles et stages offerts par la Communauté de Communes du Val Briard.

Réservations : www.valbriard.eu

Informations : 01 64 51 33 24