Tout'Ouïe, du 4 au 15 décembre Le festival musical pour les petites oreilles

Le Festival Tout'Ouïe repart sur les routes pour une septième édition haute en couleur ! Toujours plus créatif, toujours plus musical, le rendez-vous itinérant des petits (et des grands) n'a pas fini de vous surprendre. Rendez-vous à Champs-sur-Marne, Lognes, Noisiel, Torcy, Collégien, Les Passerelles, Pontault-Combault et Chelles !

Moment de chaleur au cœur de l'hiver, le festival s'achève une fois encore lors d'une après-midi curieuse joyeuse et bouillonnante avec le Village Tout'Ouïe qui s'anime d'activités artistiques et ludiques. Oreilles et oreillettes, tenez-vous prêtes !



Dim 8 décembre

10h30 / Lumière ! so jazz / Auditorium Jean-Cocteau, Noisiel / 25 min / dès 1 an

Sam 14 décembre

17h / The Kaïla Sisters / Espace Lino-Ventura, Torcy /

dès 6 ans

20h45 / L'Enfant inouï / La Courée, Collégien / 50 min /

dès 8 ans

Dim 15 décembre

11h30-19h / Le Village Tout'Ouïe

11h30 / Vox, le mot sur le bout de la langue / 30 min /

dès 9 mois

14h / Eau les choeurs ! / dès 6 ans

15h15 / Vox, le mot sur le boute de la langue / 30 min /

dès 9 mois

15h30 / Les aventures de Slim / 1h / dès 6 ans

16h30 / Eau les choeurs ! / dès 6 ans

17h / Histoires en douceur pour les petites oreilles /

30 - 45 min / dès 18 mois

tarif unique 4 € par spectacle & pour l'accès au Village

dans l'après-midi curieuse.

Village gratuit pour les - 4 ans.

La Ferme du Buisson

Scène nationale de Marne-la-Vallée

Allée de la Ferme - Noisiel