Tournan : La clinique fête ses 30 ans

L’histoire de la clinique débute en 1883 avec la création de la Fondation Pereire, pôle d’attraction médical de la région. Mais en 1984, sous l’impulsion de son fondateur le docteur Pierre Brechet, entouré de médecins et chirurgiens, une nouvelle clinique voit le jour sur l’emplacement d’une partie des anciens locaux avec 60 lits de chirurgie.

Depuis 30 ans, la clinique de Tournan a continué de se développer au rythme des besoins du territoire avec l’ouverture de 30 lits supplémentaires en 1986, d’un service de dialyse en 1988, de 26 lits de médecine en 1987, d’un service de soins continus, des urgences, du service de kinésithérapie en 1991, d’un service de chirurgie ambulatoire en 1994-95, de la maternité fin 1994, du scanner en 1996, et enfin d’un IRM et de 9 lits de médecine supplémentaires en 2004.

Comme le précise Eric Brechet, président du directoire, « Nous avons de grands projets pour améliorer nos services tout en maintenant une réelle complémentarité avec les acteurs de la santé du territoire, ce qui nous permet d’avoir une prise en charge optimale des patients. En 30 ans, la clinique de Tournan a beaucoup évolué mais a toujours conservé des valeurs profondes : l’intégrité, l’engagement et le respect de l’individu. Rien de tout cela n’aurait été possible sans l’engagement au quotidien de tous ceux qui participent à la vie de l’établissement. »

Pour Franck Zanibellato, le directeur, « la clinique de Tournan cherche a mettre en place une autre vision de la proximité à travers différents projets tels que : un circuit des urgences repensé pour fluidifier le parcours, un renforcement des équipes médicales avec notamment des pédiatres consultant sur le site, un accompagnement du développement des activités ambulatoires, un projet de pérennisation de notre maternité avec une création de 6 berceaux de néonatalogie et un service de médecine orienté vers la prise en charge des personnes âgées. Tout cela ne serait pas possible sans nos équipes médicales et soignantes avec qui nous travaillons quotidiennement pour faire des patients de véritables acteurs de leurs prises en charge. La relation soignant / soigné est un véritable objectif de tous les jours, que nous soutenons par un projet ambitieux de formation et de développement professionnel continu. »