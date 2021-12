Tournan-en-Brie : Rénovation du collège JB-Vernay

Sa capacité passera de 860 à 1 000 élèves, dont une centaine dans les sections SEGPA (sections d’enseignement général et professionnel adapté). Il accueillera des jeunes de Tournan, mais aussi de Châtres, Crèvecoeur-en Brie, Favières, La Houssaye-en-Brie, Liverdy, Neufmoutiers-en-Brie et Villeneuve-Saint-Denis. Il comprendra une cinquantaine de salles de cours, toutes dotées d’ordinateurs avec accès au réseau internet très haut débit et de tableaux numériques interactifs. Une passerelle relie les différents bâtiments. Ce collège sera doté d’un éclairage basse consommation et d’une toiture végétalisée. Cette opération a coûté près de 25 millions d’euros, financés par le Conseil général.