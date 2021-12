Tournan-en-Brie : l'entrepôt d'Idec obtient la certification Breeam niveau excellent

Après avoir mis sur pied, à Tournan-en-Brie, le plus grand projet logistique de France pour Conforama, Idec vient d'obtenir la certification Breeam Niveau Excellent (le niveau Very Good était prévu contractuellement) pour ce projet réalisé par ses équipes avec les développeurs d'immobilier logistique Gazeley et Argan. Il s'agit d'une première pour une opération de 200 000 m² et un score jamais atteint en France de 79,2 %, selon le groupe Idec.

Pour le spécialiste de l'immobilier logistique, « cette récompense souligne le travail de conception et de construction instauré pour réaliser une opération durable, limitant ses consommations énergétiques et son impact sur l'environnement ». Matériaux durables, isolation renforcée, éclairage intelligent, mesures pour limiter les consommations d'eau ou d'électricité, supervision énergétique ou amélioration de la qualité de l'air intérieur et de l'acoustique ont en effet été pensés dès la genèse du projet.

Le groupe Idec explique : « les équipes du pôle R&D d'Idec et ses thermiciens, ingénieurs environnements, spécialistes ICPE, certifications et énergies, accompagnées de leur partenaire ARP Astrance, ont intégré tout au long de la réalisation de ce projet d'exception des solutions novatrices pour viser cette certification ambitieuse ».

D'autres efforts ont été également portés au niveau de la construction, avec « un pilotage des travaux vertueux, le respect et l'amélioration de la biodiversité, un recyclage des matériaux poussé et des nuisances limitées pour l'environnement proche ».

Pour parvenir à ce résultat, les équipes d'Idec en charge du suivi des certifications se sont mobilisées pour satisfaire les différents critères tout au long de la construction. Aussi, un ensemble de mesures dédiées à l'amélioration des conditions de travail et de la sécurité des compagnons opérant sur le chantier a été instaurée, à travers la démarche Qualité Sécurité Environnement (QSE) mise en place sur l'ensemble des opérations pilotées par Idec.

Livré en juin, le bâtiment équivaut à 32 terrains de football. Sa réalisation, qui a duré 12 mois seulement, a été intégralement pilotée en BIM.