Tournan-en-Brie : Circuit « QR codé » de découverte du patrimoine

La Seine-et-Marne souhaite valoriser autrement son patrimoine à travers l’expérimentation d’un circuit « QR codé » de découverte, mis en place via Topic-Topos, éditeur numérique spécialiste du patrimoine. En sillonnant le département, les équipes de Topic-Topos ont référencé édifices et objets, afin de pouvoir proposer aux touristes comme aux Seine-et-Marnais, une lecture immédiate du patrimoine qu’ils côtoient. A terme, 8 000 QR codes seront disponibles pour l’ensemble des communes seine-et-marnaises. L’ensemble du travail réalisé par les équipes de Topic-Topos est présenté sur le site Internet http://fr.topic-topos.com - également disponible en application smartphone - via des pages de contenu historique, géopositionnées et ouvertes à la contribution. Le patrimoine local est ainsi mis en lumière à travers un contenu interactif. Jean-Luc Flohic, directeur de Topic-Topos, s’est naturellement tourné vers Lionel Walker, maire de Saint-Fargeau-Ponthierry et vice-président du Conseil général chargé du tourisme, des musées et du patrimoine, afin d’engager l’expérimentation concrète de ce projet de développement numérique par la mise en place d’un « circuit-test » installé dans la commune de Tournan-en-Brie.