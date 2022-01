Tourisme : un bilan estival positif

Origine des touristes, durée de leur séjour, nombre de nuitées et territoires les plus prisés : l’agence départementale Seine-et-Marne Attractivité (SMA) a publié récemment une étude chiffrée sur l’activité touristique observée l’an passé dans notre département. Malgré six premiers mois difficiles, l’embellie constatée, notamment durant l’été, laisse augurer d’une belle saison en 2022.

Le retour des étrangers

En 2021, la bonne nouvelle est venue des touristes étrangers. Quasiment absents en 2020, en raison de la fermeture des frontières et du brutal ralentissement du transport aérien international, ils ont effectué un retour en force dans le département. En effet, on a recensé

1,1 million de touristes étrangers, soit une hausse de 57 % (+ 400 000). Ils sont venus prioritairement d’Allemagne (10 %), de Pologne (9 %), des Pays-Bas (9 %), de Belgique (8 %) et d’Espagne (7 %). Pour leur part, les touristes français ont été 1,3 million à sillonner la Seine-et-Marne, soit une augmentation de 16 % (+ 200 000). Ces derniers étaient originaires majoritairement d’Île-de-France (45 %), des Hauts-de-France (10 %), du Grand Est (7 %) et d’Auvergne-Rhône-Alpes (7 %). Au total, ces visiteurs ont effectué 5,4 millions de nuitées touristiques, soit une augmentation de 27 %, par rapport à l’été 2020. La durée moyenne de leur séjour s’est établie à deux jours, soit un niveau stable par rapport à l’année précédente.

© Adobe Stock

Un premier semestre au ralenti

En revanche, si on se réfère aux six premiers mois de l’année 2021, l’affluence de touristes a baissé de 26 % par rapport à la même période en 2020. Les restrictions de déplacement appliquées (couvre-feu et confinement) à ce moment-là en sont les principales raisons. Cette tendance baissière s’est confirmée également avec les volumes de nuitées touristiques enregistrées (- 27 %). Même constat pour la fréquentation touristique étrangère, qui a été impactée de manière plus significative au cours de cette même période (- 47 % d’arrivées de touristes, et - 46 % de nuitées touristiques, par rapport à 2020). Néanmoins, sur le deuxième trimestre 2021 (avril, mai, juin), les flux touristiques, aussi bien français qu’étrangers, ont évolué à la hausse (+ 38 % d’arrivées de touristes et + 23 % de nuitées touristiques). Les touristes franciliens ont représenté 56 % du contingent français observé en Seine-et-Marne (+ 8 % par rapport à 2020) avec une durée moyenne de séjour s’établissant à deux jours, soit un niveau légèrement supérieur à celle des étrangers (1,8 jour). La fin du troisième et dernier confinement, intervenue, pour l’essentiel, le 19 mai 2021, explique ce regain de la fréquentation.

Val d’Europe, terre d’accueil

Dans son bilan, Seine-et-Marne Attractivité a établi le podium des territoires les plus fréquentés par les touristes durant la saison estivale 2021. Sans surprise, on retrouve Val d’Europe Agglomération en tête avec 551 000 visiteurs. Des touristes certainement attirés, pour la plupart, par la réouverture attendue de Disneyland Paris (implanté sur ce territoire, à Chessy) après plus de sept mois de fermeture. C’est la zone qui a enregistré le plus grand nombre de séjours touristiques (13 % du volume total), entre juillet et août 2021. Ces séjours ont été effectués à 55 % par des étrangers et à 45 % par des Français (dont 33 % de Franciliens). Les départements du Nord (10 %), des Bouches-du-Rhône (6 %) et du Pas-de-Calais (5 %) ont été également représentés. Pour ce qui est des visiteurs étrangers, ils sont venus majoritairement d’Allemagne (15 %), de Belgique (15 %) et des Pays-Bas (15 %). La Communauté d’agglomération Coulommiers Pays de la Brie se place juste derrière avec 367 000 visites (59 % de Français et 41 % d’étrangers), tandis que l’agglomération Marne et Gondoire occupe la troisième marche de ce podium avec 336 000 touristes (42 % de Français et 43 % d’étrangers). Quant aux six premiers mois de l’année 2021, ce sont trois autres territoires seine-et-marnais qui arrivent en tête : Paris-Vallée de la Marne (9 % des volumes d’arrivées), Roissy Pays de France (8, 6 %) et Melun Val de Seine (7, 5 %).