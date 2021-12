Tourisme : fréquentation record en Ile-de-France

Le tout dernier tableau de bord de l'Observatoire économique du tourisme parisien, publié fin juillet, fait état d'une fréquentation record pour les quatre premiers mois de l'année.

Bonne nouvelle pour les professionnels du secteur, qui se réjouissaient déjà de la feuille de route établie par le Conseil interministériel du tourisme présidé par le Premier ministre le 26 juillet dernier. Le Gouvernement s'est ainsi fixé l'objectif ambitieux de conforter la place de leader de la France, visant 100 millions d'arrivées touristiques et 50 milliards d'euros de recettes annuelles à l'horizon 2020.

© Tableau de bord de l'Observatoire économique du tourisme parisien - juillet 2017

En avril, les arrivées hôtelières dans le Grand Paris ont progressé de 16,9 % par rapport à 2016, et de 8,9 % par rapport à 2015. Il s'agit d'un record de fréquentation sur les dix dernières années. Ce constat est à rapprocher du cumul du premier quadrimestre 2017 dont les arrivées progressent de 13,7 % par rapport à 2016, et de 6,4 % par rapport à 2015. Au cours des quatre premiers mois de l'année, la région capitale a atteint un niveau record de 14,8 millions de visiteurs.

« La reprise du tourisme est bel et bien engagée en France et notre pays devrait attirer entre 88 et 89 millions de visiteurs en 2017, soit une hausse de 6 % par rapport à 2016 », a récemment annoncé Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères.

Position de leader à l'international

En effet, les arrivées aériennes internationales progressent de 6,2 % depuis le début de l'année, impactant à la hausse la fréquentation hôtelière du Grand Paris de + 12,5 % par rapport à l'année précédente et donnant une impulsion supplémentaire à l'économie locale.

Avec respectivement 83 millions et 45 millions de touristes accueillis l'année dernière, la France, et notamment l'Île-de-France, confirment leur position de leader sur la scène internationale. Le poids économique du secteur est en effet de 7,2 % du PIB et représente aujourd'hui l'un des principaux postes excédentaires. Deux millions d'emplois français, directs et indirects, dépendent du tourisme en France, dont environ 500 000 en Île-de-France.

Ce retour en force tient à plusieurs paramètres : le plan de relance de 8 millions d'euros qui, selon Atout France, a porté ses fruits, ainsi que l'adoption d'un label sécurité par la préfecture de police visant à rassurer les touristes réticents à l'idée de venir à Paris.

Enfin, la capitale vient d'être élue destination mondiale préférée des touristes parmi 26 autres pays, selon l'étude Cities index publiée en juillet par l'institut Ipsos.