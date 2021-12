Tourisme d'affaires : sortez du cadre à Fontainebleau

Marquer l'esprit de ses collaborateurs ou de ses clients ?

C'est possible à Fontainebleau, un territoire permettant aisément de répondre aux demandes en séminaires, team buildings, et autres dîners de gala. Fort d'un château classé à l'Unesco et d'une forêt d'exception, le Pays de Fontainebleau offre un cadre de travail à nul autre pareil pour des séjours d'affaires basés sur des séances de travail et des activités de loisirs.

Après une réunion de travail, les équipes profitent d'une course d'orientation ou d'une séance d'escalade en forêt, d'une promenade à cheval ou d'une balade à vélo adaptée à leur groupe.

Fontainebleau Tourisme invite par ailleurs les demandeurs à détailler leurs exigences, l'agence étant disposée à préparer un événement à la carte. Le territoire propose toutes sortes d'espaces de réunion et de réception, pouvant accueillir de 10 à 450 personnes, dans des environnements traditionnels, contemporains et insolites (château, théâtres, golfs de prestige, centres sportifs). Pour l'hébergement et la restauration, les entreprises peuvent compter sur la vingtaine d'hôtels et les quelque 80 restaurants propose un large choix de spécialités, de la brasserie, au restaurant traditionnel, jusqu'à l'enseigne gastronomique.

Une réunion impériale

Pour une touche “culture”, le château de Fontainebleau permet de traverser huit siècles de présence royale et impériale à travers une “visite privilège“, suivie d'un cocktail, en dehors des heures d'ouverture au public.

Focus : le Grand Parquet

Reconnu comme l'un des plus beaux sites équestres en Europe, le Grand Parquet est également un lieu ouvert aux entreprises. Implanté sur 26 hectares au cœur de la forêt de Fontainebleau, il dispose d'une infrastructure moderne et modulable pour réussir toutes sortes d'événements : six salles de réunion de 25 à 200 m², un espace d'honneur composé d'une salle de réception, une terrasse panoramique et une cuisine professionnelle ; un traiteur pour la restauration et un parking de 1 200 places.