Torcy va masquer l'ensemble de ses habitants

Le président de la République, Emmanuel Macron, l'avait annoncé le 13 avril dernier : l'Etat devra, à partir du 11 mai, en lien avec les maires, permettre à chaque Français de se procurer un masque grand public (un masque en tissu). En l'absence de réponse étatique, la municipalité indique avoir conclu qu'il revenait à "chaque ville d'assumer seule cette responsabilité".

C'est pourquoi la ville a commandé 15 000 masques lavables et réutilisables à une entreprise torcéenne. Ils seront livrés en mairie de Torcy à partir du 5 mai 2020.

L'acquisition de 500 mètres linéaires de tissu, 2 000 mètres linéaires d'élastique – auprès d'un commerçant du marché de Noisiel – la fabrication de 5 000 masques en tissu lavables et réutilisables a été lancée. Des bénévoles torcéens sont sur le pont, tandis que L'OMAC et la MJC André-Philip encadrent cette fabrication à grande échelle afin de compléter, au début de la semaine du 4 mai, le stock de masques visant à équiper chaque habitant.

La ville indique que la distribution, qui se fera dans les prochains jours, sera dans un premiers temps destinée aux 65 ans et plus. "Dès que les livraisons pourront être effectuées, les Torcéens seront largement informés", indique la municipalité, qui a également acquis le matériel sanitaire nécessaire à ses agents et aux élèves lors de la réouverture des équipements de la petite enfance et des groupes scolaires. L'ensemble de ces mesures aura coûté plus de 68 000 euros à la commune.