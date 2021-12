Torcy : du bois pour réhabiliter un groupe scolaire

Premier groupe scolaire de la ville, l'établissement regroupera 413 élèves (soit 169 en maternelle et 244 en élémentaire). Il est implanté dans une zone résidentielle particulièrement verte. Afin de respecter et valoriser cet espace agréable, le respect et la mise en valeur de l'environnement est au cœur du projet. Une utilisation massive du matériau bois a ainsi été choisie pour le nouveau bâtiment, l'intégrant naturellement dans un environnement paysagé.

Le projet s'inscrit en effet dans une démarche de performances environnementales (RT 2012 – 10 %) comprenant procédé constructif en bois, volumétrie simplifiée, positionnement des vitrages, lumière naturelle privilégiée, ventilation nocturne, isolation en laine de bois, toiture végétalisée... Le souhait de la ville est de créer un patrimoine pérenne. Dans un but d'éducation environnementale, des potagers pédagogiques seront créés dans chaque cour. Les eaux de pluie des auvents seront récoltées dans une cuve pour servir d'arrosage à ces potagers. D'imposantes toitures en bois massif apparent marquent aussi le projet architectural. Celles-ci sont en grande partie végétalisées, occupant les toits des nouveaux bâtiments.

Et afin de conjuguer techniques et liberté architecturale, OBM Construction a choisi d'optimiser ce projet en mixant les matériaux bois et acier, privilégiant le bois autant que possible (ossature bois, murs, plancher, préau en bois lamellé-croisé).

Au-delà des salles de classes, plus nombreuses, l'établissement s'étend pour accueillir la salle de restauration scolaire, le centre d'accueil périscolaire, la salle de motricité et la bibliothèque. La réhabilitation des bâtiments existants concerne surtout du désamiantage, la requalification de certains espaces, ainsi que l'ajout par une extension en pignon d'un ascenseur et de sanitaires à chaque niveau (dont PMR).Les délais étant courts et l'entreprise étant soucieuse de réduire les nuisances, la filière sèche a été privilégiée. Cette méthode de construction novatrice ne nécessite pas d'eau (contrairement à la filière classique appelée “humide“) et utilise des éco-matériaux préfabriqués et optimisés en usine. Cette technique permet ainsi d'éviter la dépendance à l'aléa météorologique et de maîtriser les délais et le budget du chantier. Le chantier a été divisé en deux phases, avec d'abord la construction du bâtiment neuf et la rénovation de l'école élémentaire (livrée en août), puis la rénovation de l'école maternelle (livraison en janvier 2019).