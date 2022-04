Torcy : c’est parti pour le budget participatif

Tous les Torcéens âgés de neuf ans et plus, les collectifs et les associations sont invités à s’impliquer dans la vie de la cité. Culture, éducation, sport, mobilités, environnement, cadre de vie, solidarités… Toutes les idées sont les bienvenues. Pour aider les habitants dans la rédaction de leur projet, un atelier d’écriture se tiendra en extérieur, au Parc des Droits de l’enfant, les samedi 14 et dimanche 15 mai. Un atelier d’idéation sera ensuite organisé le 18 pour affiner les projets et éventuellement de regrouper des projets similaires.

Toutes les idées seront examinées par une commission citoyenne composée de Torcéens et d’élus municipaux. Elle jugera de leur recevabilité selon des critères définis dans le règlement.

Fin mai, un atelier de co-construction permettra d’affiner les idées et d’étudier les besoins nécessaires à leur mise en œuvre. Les services municipaux s’assureront avec les porteurs de projets de la faisabilité technique, juridique et financière des idées.

Les idées définitivement retenues seront défendues lors d’une période de campagne, puis soumises au vote des habitants, entre le 20 juin et le 4 septembre.

Les lauréats seront désignés début septembre. Les projets seront ensuite concrétisés par la commune, en 2023. Une enveloppe globale de 120 000 euros est inscrite au budget d’investissement de la Ville, chaque projet ne pouvant excéder 30 000 euros.

Les impératifs

Le projet doit satisfaire un motif d’intérêt général (la dépense doit profiter au plus grand nombre de citoyens) et doit relever des dépenses d’investissement réalisés dans le cadre de la mise en place d’équipements ou d’installations qui améliorent le cadre de vie (aménagement de city stades, implantation de mobilier urbain, création d’espaces verts…).

Le projet doit également correspondre aux compétences municipales, c’est-à-dire aux champs d’intervention de la Ville (espaces verts, propreté, urbanisme, éducation, culture, sport…).

Rdv sur www.ville-torcy.fr