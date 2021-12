Torcy : Aménagement du mail des Iles

Large de deux mètres et long de 130 mètres, ce mail démarre de la route de Noisiel, face au chemin de la Petite Voirie, longe l’île de Douvres et l’île Gobet et va jusqu’aux bords de Marne. Il débouche sur sept kilomètres de berges situées sur le territoire du Val Maubuée, entre Torcy et Champs-sur-Marne. Des plantations d’arbres spécifiques des bords de rivières (aulnes glutineux, saules blancs et chênes des marais) seront effectuées. La zone humide ouverte de 3 000 m2 va être valorisée et agrandie. Les travaux devraient se terminer au printemps 2015. Le coût de cet aménagement, soit 1,4 million d’euros, est financé par la Communauté d’agglomération du Val Maubuée et le Conseil régional. La Communauté d’agglomération envisage maintenant la création d’une piste cyclable.