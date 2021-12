Top Industrie s'exporte avec succès

Ce n'est pas un, mais deux ministres qui sont venus saluer la réussite de Top Industrie. Cette PME emploie 49 salariés et fabrique des équipements sur-mesure pour des centres de recherche en utilisant des gaz ou des liquides haute pression. Le 30 avril, Franck Riester et Olivier Dussopt, ministres délégués chargés respectivement du Commerce extérieur et des Comptes publics, se sont donc rendus au siège de cette entreprise, à Vaux-le-Pénil. L'occasion pour eux de souligner l'importance du plan de relance national en matière d'exportation.

C'est en 2010 que Top Industrie se lance dans sa quête internationale, espérant réaliser 50 % de son chiffre d'affaires à l'export. Mission accomplie onze ans plus tard avec les 90 % désormais dans le viseur. Une ambition raisonnable quand on a la Chine pour client principal (12 % des exportations).

En bon élève, Top Industrie s'appuie donc sur le plan de relance gouvernemental et notamment son volet export. La PME a ainsi reçu une demi-douzaine de « chèques relance export » d'une valeur de 2 000 euros chacun et a recruté un Volontaire international en entreprise (VIE). Ce jeune est parti effectuer son service civique au Canada. « Nous visons ce pays, mais aussi les Etats-Unis comme marchés potentiels, explique Christian Simon, qui a racheté Top Industrie début 2020 avec son associé José Taborda. C'est pourquoi nous avons pris une assurance prospection d'un montant de 50 000 euros. Cette avance de trésorerie de la Banque publique d'investissement sera remboursée dans quelques années au prorata du chiffre d'affaires que nous ferons dans le pays cible. Cela nous permet de financer nos dépenses de prospection. »

Les deux entrepreneurs ont également bénéficié des services de la « Team France Export », dispositif qui associe la Chambre de commerce et d'industrie (CCI), la région Île-de-France, Business France et la Bpi. Ils peuvent aussi compter sur « l'accélérateur international Île-de-France », qui propose un accompagnement sur 18 mois pour booster l'exportation.

Mais l'ex-duo d'ingénieurs, qui a officié auparavant chez Alstom, a fait appel aussi à des dispositifs plus classiques comme le prêt garanti par l'Etat. « Nous avons obtenu 1, 8 millions d'euros, ce qui représente 18 % de notre chiffre d'affaires (près de 10 millions d'euros), indique Christian Simon. Nous l'avons pris à titre préventif et on va tout faire pour ne pas l'utiliser. » Enfin, Top Industrie a misé sur le chômage partiel pour préserver ses ressources humaines et ses compétences. Autant d'atouts indispensables pour relancer l'activité et continuer de dépasser les frontières.