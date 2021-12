Top départ pour le Santépôle de Melun

La remise des clés de cet ensemble hospitalier s'est déroulée récemment en présence de nombreux élus. Ces derniers n'ont pas manqué de rappeler la volonté transpartisane ayant mené à sa construction.

« Le Santépôle Melun-Sénart voit le jour aujourd'hui. Après un combat long de 15 ans qui a mobilisé tous les élus du territoire, cet équipement est bien plus qu'un simple hôpital puisqu'il est l'établissement de référence du Sud Seine-et-Marne et permet le renouveau du Nord de Melun », a indiqué en ce sens Louis Vogel, maire de Melun.

Fruit d'un partenariat public-privé, le complexe de 88 000 m² abrite le Groupe hospitalier Sud-Île-de-France et la clinique Saint Jean-l'Ermitage. Il permet la mise en commun des plateaux techniques, des équipements et de certaines installations dont l'électricité, l'alimentation en eau ou encore la sécurité incendie. Aussi, 734 lits sont partagés par les deux structures, qui totalisent près de 2 300 professionnels de santé.

Le lieu est doté d'une « offre complète », comprenant notamment une nouvelle maternité, des services de chirurgie de pointe et des urgences. Les services administratifs, techniques et logistiques sont déjà sur place. Parallèlement, les patients sont transférés dans les différents services depuis le début du mois de juin et le processus se poursuivra jusqu'à la fin du mois, permettant l'installation du centre psychiatrique Constance Pascal, des services de médecine et de chirurgie, des urgences et de la maternité, et enfin de la clinique Saint Jean-L'Ermitage.