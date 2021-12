Top départ pour l'université Gustave Eiffel

Née de la fusion de l'université Paris-Est Marne-la-Vallée et de l'IFSTTAR, l'institut de la recherche européenne sur la ville et les territoires, les transports et le génie civil, elle intègre une école d'architecture, l'EAV & T, et trois écoles d'ingénieurs, l'EIVP, l'ENSG Géomatique et ESIEE Paris. L'université Gustave Eiffel réunit ainsi, pour la première fois en France, le triptyque université/organismes de recherche/écoles. Plus particulièrement, l'université aura vocation à développer des collaborations nationales et internationales, avec pour objectif de « répondre aux enjeux sociétaux majeurs que génèrent les profondes mutations des environnements urbains où vit déjà 55 % de l'humanité ».

Questionner les défis urbains en produisant des connaissances disruptives, en anticipant les transformations complexes des villes et des territoires, en proposant des solutions innovantes. Contribuer à structurer les “sciences urbaines” au niveau national et international. Mettre en place de nouveaux parcours de formation interdisciplinaire en réponse aux nouveaux enjeux sociétaux et de changement climatique.

« L'ambition de cette nouvelle université est de construire un ensemble ouvert, transversal et citoyen, avec une approche inédite de l'ingénierie, des sciences humaines et sociales, de l'urbanisme et de l'architecture, en s'appuyant sur des plates-formes expérimentales uniques dans l'espace européen de la recherche »,

indiquent les parties prenantes.

Une mission de service public

Ainsi, elle décline sa mission première de service public de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, à travers :

- la formation initiale et continue, avec une part importante dédiée à la formation par apprentissage, l'université se hissant dès sa création au premier rang des universités françaises en matière de formation par apprentissage;

- la recherche fondamentale et appliquée, et l'innovation;

- l'appui aux politiques publiques, l'expertise et la normalisation;

- l'ouverture à la société et à la coopération internationale.

Par ailleurs, l'université nouvellement créée a « toute compétence pour développer davantage ses relations avec les entreprises françaises et internationales déjà engagées par ses membres fondateurs ».

L'université Gustave Eiffel, c'est donc aujourd'hui 17 000 étudiants, 500 doctorants, 1 200 chercheurs, enseignants-chercheurs et enseignants, accompagnés par 1 300 personnels de support et de soutien. Si son implantation est nationale et se retrouve au sein de différents campus en régions, Son campus universitaire principal est à Marne-la-Vallée, une zone par ailleurs intégrée au Grand Paris.

Six entités regroupées

L'UPEM, l'Université Paris-Est Marne-la-Vallée est un établissement pluridisciplinaire, avec 12 composantes de formation et 15 unités de recherche. Elle dispose en particulier d'un IUT, d'un IAE, d'une école d'urbanisme et d'une école d'ingénieurs. Elle poursuit les missions de service public qui lui incombent en s'attachant particulièrement à trois objectifs majeurs : le développement de l'enseignement supérieur sur son territoire, l'insertion professionnelle qualifiante et le développement d'une recherche d'excellence. Elle entretient des collaborations étroites, au niveau européen et international, dans les domaines de la formation, de la mobilité étudiante et de la recherche.

L'IFSTTAR, l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux, est un acteur majeur de la recherche européenne sur la ville et les territoires, les transports et le génie civil. L'IFSTTAR est un établissement public à caractère scientifique et technologique, placé sous la tutelle conjointe du ministère de la Transition écologique et solidaire et du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation.

L'EAVT, l'Ecole d'architecture de la ville et des territoires Paris-Est, est une école nationale supérieure d'architecture relevant du ministère de la Culture. Elle s'est structurée autour d'un projet pédagogique qui considère l'architecture comme la maîtrise des transformations de l'environnement et des situations construites, à l'interface de l'urbanisme, du paysage et de l'ingénierie.

L'EIVP, l'Ecole des ingénieurs de la Ville de Paris, école supérieure du génie urbain, fait du développement urbain durable le fil conducteur de son enseignement et de sa recherche. Réinventer la ville, contribuer à former ceux qui vont la faire bouger est sa mission.

L'ENSG Géomatique, l'Ecole nationale des sciences géographiques, dépendant de l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN), forme des professionnels ayant vocation à travailler dans le secteur des technologies informatiques ainsi que dans les secteurs d'activité producteurs et utilisateurs de systèmes d'acquisition de données localisées et de systèmes d'information.

L'ESIEE Paris, l'école de l'innovation technologique, créée en 1904, forme des ingénieurs dans l'ensemble des domaines du numérique : internet des objets, systèmes embarqués, logiciel, cybersécurité, intelligence artificielle, usine du futur, e-santé, énergie… École d'ingénieurs de la CCI Paris Île-de-France, ESIEE Paris a toujours eu un lien privilégié avec les entreprises. ESIEE Paris est engagée dans le développement de la formation d'ingénieurs par apprentissage. L'école compte aujourd'hui 2 000 élèves ingénieurs dont 700 en apprentissage.