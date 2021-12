Tirez au sort la prochaine exposition du château de Rentilly

Jusqu'au 10 juin, les Seine-et-Marnais sont invités à participer au tirage au sort de la prochaine exposition du château de Rentilly, qui se tiendra du 22 septembre au 10 février 2018. Le tirage permet de choisir une lettre de l'alphabet qui déterminera le choix des artistes exposés.

"Tous les artistes présents dans la collection dont le nom commence par la lettre « gagnante » feront automatiquement partie de l'exposition et toutes leurs oeuvres seront systématiquement présentées", précise le Frac, qui ajoute: tout en constituant une véritable première, le projet s'inscrit dans une logique de travail avec la collection favorisant l'expérimentation – tout en respectant les oeuvres et les artistes dont il est question –, notamment par une approche à la fois ludique et conceptuelle".

Les résultats du tirage au sort et de la lettre sélectionnée seront révélés le 11 juin. En attendant, rendez-vous sur https://www.fraciledefrance.com/grand-tirage-sort/ pour faire tourner la roue de la culture.