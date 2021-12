Time to win, 2e édition

La deuxième édition de ce grand rassemblement des entrepreneurs du Sud Seine-et-Marne et au-delà aura lieu les 14 et 15 juin. Les entreprises souhaitant dynamiser leur réseau, valoriser leur image et booster leur chiffre d'affaires sont invitées à s'exposer durant deux jours au Grand Parquet de Fontainebleau.

Les objectifs de l'événement ? Dynamiser la productivité des entreprises concernées, augmenter leurs contacts de qualité, et présenter leurs domaines d'expertises. Créer un pôle « SOS entreprise » aidant les entreprises en difficultés en regroupant sous le même hall, des partenaires tel que des banques, des assurances, des conseillers juridiques ou autres.

Pour rejoindre les exposants déjà inscrits ou pour échanger avec eux, rendez-vous sur www.timetowin.biz ou par mail : contact@timetowin.biz.

Inscription aux business meetings de Dynabuy : contacter Patrick Boué au 01 60 35 98 34.