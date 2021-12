Thorigny-sur-Marne : Nouveau centre commercial

Sur ce terrain de sept hectares, près de cinq hectares seront occupés par un centre commercial comprenant un Intermarché, qui va déménager de la rue de Claye, ainsi que des boutiques. Marne-et-Gondoire veut aussi y implanter des PME : sept lots de 1 200 m2 vont être aménagés. Ils sont déjà presque tous commercialisés, essentiellement auprès d’entreprises locales. La Communauté d’agglomération espère ainsi créer plus de 200 emplois directs. Un talus servira de séparation entre le centre commercial et la zone pavillonnaire. Plus de 1 500 arbres y seront plantés. Le centre commercial devrait entrer en service d’ici la fin de l’année prochaine.