Thierry Duclaux nouveau président de la Fondation des Ponts

Diplôme de l’Ecole Polytechnique (promotion 1973) et de l’Ecole des Ponts Paris Tech (1978), Thierry Duclaux a effectué toute sa carrière au sein de la fonction publique. Il a fréquenté plusieurs ministères (Transition écologique, Justice et Enseignement supérieur) et travaillé dans divers domaines (transports, logement, aménagement des territoires, maîtrise d’ouvrage d’infrastructures et de bâtiments complexes, ressources humaine et dialogue social). Sa dernière partie de carrière a été consacrée à la direction de deux établissements publics : les Voies navigables de France (VNF), dont il devient directeur général en 2007 et l’Etablissement public d’aménagement universitaire de la Région Île-de-France (EPAURIF), dont il prend la direction en 2010. Il en fera un outil pour les universités et les établissements d’enseignement supérieur et de recherche franciliens dans la mise en œuvre de leur stratégie immobilière.

Thierry Duclaux s’est engagé au sein de la Fondation des Ponts pour soutenir l’excellence des formations et de la recherche de l'École, centrées autour des enjeux de la transition écologique.