Theben France fête ses 50 ans

Éclairage, chauffage et domotique : l’entreprise familiale allemande Theben est devenue incontournable dans l’art d’automatiser les bâtiments industriels. Cette année, elle fête son centenaire. C’est, en effet, en 1921, à Stuttgart, que l’horloger Paul Schwenk a conçu la première horloge programmable mécanique. Il crée également l’entreprise Mezger und Schwenk Apparatebau qui deviendra Theben, en référence aux anciens égyptiens et à leur maîtrise de la mesure du temps.

Souvent à l’avant-garde des innovations technologiques, Theben a été le précurseur de la gestion technique des bâtiments en lançant, en 1934, la première minuterie de cage d’escalier baptisée “Elpa”. Aujourd’hui, le groupe allemand est présent dans le monde entier (60 pays) grâce à un large réseau et possède notamment 12 filiales en Europe (France, Italie, Grande-Bretagne, Suisse, Pays-Bas, Suède et Finlande…), en Asie (Singapour) et en Australie. Conjuguant la quintessence de la tradition et de l’innovation, l’entreprise emploie 800 personnes et réalise un chiffre d’affaires de 138 millions d’euros.

En France, sa filiale existe depuis un demi-siècle. Installé d’abord à Drancy, puis à Bobigny, en Seine-Saint-Denis, son siège est désormais implanté à Chelles. 45 collaborateurs y travaillent, dont 26 commerciaux itinérants. En termes de chiffre d’affaires, Theben France est la première filiale du groupe.

Des horloges aux thermostats programmables (numériques et analogiques) en passant par les détecteurs de présence et de mouvement intelligents en passant par les spots à LED, toutes les solutions développées par Theben contribuent à utiliser l’énergie de façon plus efficace tout en respectant l’environnement et les ressources de la planète. Afin de continuer sa démarche de pionnier technologique, l’entreprise réaffecte chaque année 10 % de son chiffre d’affaires en Rechercher et Développement.

Theben accompagne également les évolutions technologiques de l’univers de la construction. Dès 1995, elle conçoit des minuteries et des variateurs sous protocole EIB, devenu aujourd’hui le standard mondial KNX, puis en 2003, elle lance sa commande domotique Luxor, précurseur des premiers systèmes Smart Home. Enfin, en 2018, Theben a proposé une synthèse technologique avec sa solution Smart Home Luxor Living.