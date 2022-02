Theben fabrique des capteurs de CO2 pour les écoles de Chelles

Installée à Chelles depuis 2014, Theben France a décidé de fabriquer des capteurs de CO2 pour toutes les écoles de la ville. Cette initiative remonte à l’été 2021. La mairie de Chelles en a déjà fait installer 105, notamment dans les cantines et les salles de sieste où le port du masque n’est pas possible. A la rentrée de septembre, des capteurs mobiles ont été également achetés, afin que les professeurs puissent les utiliser en classe. Outre Chelles, Theben fournit également en capteurs de CO2 les villes de Marseille et de Toulon, ainsi que l’université de Metz.

© THEBEN